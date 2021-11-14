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رئيس المركز القومي للبحوث: عملنا على انتاج لقاح لفيروس كورونا منذ ظهوره في الصين

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رئيس المركز القومي للبحوث: عملنا على انتاج لقاح لفيروس كورونا منذ ظهوره في الصين رئيس المركز القومي للبحوث: عملنا على انتاج لقاح لفيروس كورونا منذ ظهوره في الصين

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قال الدكتور د. محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، إن المركز يعد أكبر مركز بحثى متعدد التخصصات في والشرق الأوسط وإفريقيا، ويتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويضم 14 معهدًا بحثيًا مقسمًا إلى 109 قسمًا، لافتًا أن الهدف الإستراتيجي للمركز القومي للبحوث منذ إنشائه عام 1956 هو توجيه البحوث العلمية لتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة للدولة المصرية ومساهمة البحوث بفاعلية للتصدي للمشاكل التي تواجهها.

وأكد الدكتور هاشم، خلال المؤتمر الصحفي اليوم لإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح كورونا المصري كوفي فاكس، أن الخطط البحثية للمركز تشتمل على محور صحة الإنسان والذى يهدف إلى إجراء البحوث والدراسات والابتكارات التي تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية للارتقاء بصحة المواطن واستحداث طرق جديدة للتشخيص والعلاج والوقاية من الأمراض.

وأشار إلى أن المركز القومي للبحوث، يمتلك مركز تميز علمي خاص بدراسة إنتاج الأمصال واللقاحات المضادة للفيروسات، وبه معامل مجهزة على أعلى مستوى تضم مجموعة من العلماء ذوى الخبرة في مجال الفيروسات، موضحًا أنه منذ الإعلان عن ظهور المستجد (كوفيد-19) بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019، قامت إدارة المركز القومي للبحوث بتوجيه من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل فريق عمل برئاسة د. محمد أحمد علي أستاذ الفيروسات ومدير مركز التميز العلمي للفيروسات، ود.أسامه عزمى .

وعكف هذا الفريق على رصد وتتبع هذا الفيروس الخطير والتركيز على إنتاج فاكسين مضاد لفيروس كورونا المستجد تحت إشراف ومتابعة تكاد تكون يومية من د. خالد عبدالغفار للاطمئنان على سير العمل وتذليل أي صعوبات طارئة.

المصرى اليوم

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