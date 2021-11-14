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متحدث التعليم العالي: الوصول للقاح «كوفي فاكس» المصري نجاح لمنظومة البحث العلمي

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متحدث التعليم العالي: الوصول للقاح «كوفي فاكس» المصري نجاح لمنظومة البحث العلمي متحدث التعليم العالي: الوصول للقاح «كوفي فاكس» المصري نجاح لمنظومة البحث العلمي

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صرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن جهود المركز القومي للبحوث نجحت في الوصول إلى لقاح كوفي فاكس المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والإعلان عن بدء التجارب السريرية له، يأتي في إطار إستراتيجية الدولة لتوظيف البحث العلمي للتعامل مع التحديات التي يواجهها المجتمع المصري ومواجهة جائحة كورونا العالمية.

وأضاف المتحدث الرسمي خلال المؤتمر الصحفي لإعلان بدء التجارب السريرية للقاح كورونا المصري كوفي فاكس، اليوم الأحد، أن كافة المراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة وكذلك الجامعات المصرية تتبع نفس النهج العلمي في توظيف البحوث والدراسات الأكاديمية لمواجهة التحديات التي تواجهها قطاعات الدولة المختلفة في مجالات الصحة، والصناعة، والزراعة، والاقتصاد، والطاقة، وغيرها من مجالات العمل المختلفة، ويأتي ذلك متوافقًا أيضًا مع النهضة البحثية المصرية في مجال النشر الدولي حتى احتلت المرتبة 30 دوليًا في مجال النشر الدولي للبحوث.

حضر فعاليات المؤتمر د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود.وليد الزواوي أمين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود. حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود. محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الإستراتيجي، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.

المصرى اليوم

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