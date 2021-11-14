عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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أفادت مصادر محلية فلسطينية باقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم، عن المصادر قولها: «المستوطنون اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته».

قد اندلعت مواجهات في مدينة القدس خلال مايو الماضي بين جنود إسرائيليين وفلسطينيين، بينما رعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة، بعد موجة توتر خلال الفترة من 10 إلى 21 من مايو الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل، إلى جانب دمار واسع النطاق في القطاع.