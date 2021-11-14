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كيروش: نعمل على جعل أفضل منتخب في أفريقيا

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كيروش: نعمل على جعل مصر أفضل منتخب في أفريقيا كيروش: نعمل على جعل أفضل منتخب في أفريقيا

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أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب ، أنه جاء من أجل إحداث طفرة في أداء ونتائج الفراعنة وبلوغ نهائيات 2022 في قطر.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر والجابون: «سعيد بمستوى اللاعبين، وقمت بتهيئة جميع اللاعبين فور تأكد الصعود للدور التالي من التصفيات المؤهلة للمونديال».

وواصل حديثه: «حتى الآن لم نصل إلى الهدف المطلوب، وهو الصعود لنهائيات كأس العالم، وما تحقق بالصعود من دور المجموعات مجرد بداية وليس إنجازًا، وتركيزنا سيكون البناء من أجل مواجهتي المرحلة النهائية في شهر مارس المقبل».

وأضاف المدرب البرتغالي: «سنبدأ في وضع خطة تقوية شخصية اللاعبين وإيصالهم إلى الجاهزية النفسية والبدنية والفنية اللازمة قبل حلول شهر مارس، لا سيما أن هدف الجميع الصعود للمونديال».

وعلق على إصابة فتوح: «سيكون هناك فرصة لبعض اللاعبين في مباراة الجابون ليكونوا بدلاء لعبدالله السعيد وإثبات جدارتهم، إصابة فتوح لم تتحدد بعد، لكن هناك أيضًا أكرم توفيق يغيب عن مباراة الجابون بجانب حصول بعض اللاعبين على بطاقة صفراء والخوف من تلقيهم أخرى قبل المواجهة الفاصلة بالتالي سيكون هناك بعض التغييرات».

وأكمل كارلوس كيروش حديثه: «كأس العالم هي أم البطولات وهو أولوية بالنسبة إلينا في مصر من أجل الوصول له، سنعمل على الإعداد جيدًا للمباراة الفاصلة».

المصرى اليوم

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