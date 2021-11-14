أخبار عاجلة

محافظ سوهاج: مقترح بإنشاء نفق لربط شارع الكورنيش الغربي بشارع الجمهورية -
هاربان من الخدمة العسكرية.. «الموسيقيين» تكشف تزوير مطربين أوراق التحاقهم بالنقابة -
هاني شاكر : محمد رمضان لن يُمنح تصاريح غناء إلا بعد التحقيق معه من نقابة الممثلين -
نائب رئيس هيئة البترول يكشف أسباب لجوء كبار مستهلكي النفط لسلاح الاحتياطى الاستراتيجى لأول مرة -
ضبط 833 مخالفة مرورية وإزالة 97 مخالفة مرافق في سوهاج -
لافروف: سلمنا الجانب اللبناني الصور الفضائية لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار -
كلام كتير ملوش داعي.. شوف شبيه ويجز لما قلد الأصي عمل إيه! -
أول ظهور لهانى شاكر بعد قرار وقف ومنع مطربى المهرجانات -
رجاء حسين: سهير البابلى هرم فنى ومش محتاجة تكريم.. كنت بكلمها يوميا -
عمر كمال: العربية بـ8 مليون بس مش 10 مليون.. ومش بدور على التريند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تعرف على فرص تأهل كبار أفريقيا إلى 2022

Print
تعرف على فرص تأهل كبار أفريقيا إلى كأس العالم 2022 تعرف على فرص تأهل كبار أفريقيا إلى 2022

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

بعد ختام الجولة الخامسة في دور المجموعات بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022، ضمن 4 منتخبات إفريقية الصعود إلى المرحلة النهائية لتصفيات لكأس العالم وهم ، السنغال، مالي، المغرب.

ويحيط الغموض بموقف عدد من المنتخبات الأخرى مثل تونس والجزائر ونيجيريا، ونستعرض موقفهم في التقرير التالي:

1- تونس

تعرض التونسي أمس، إلى مفاجأة كبيرة بالخسارة أمام منتخب غينيا الإستوائيهة بهدف دون رد، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويتصدر منتخب تونس المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن منتخب غينيا الأستوائية الذي يمتلك نفس عدد نقاط المنتخب التونسي (10) نقاط وبفارق 3 نقاط عن منتخب زامبيا الذي يحتل المركز الثالث ومنتخب موريتانيا الذي يتذيل المجوعة بنقطة وحيدة.

ويمتلك نسور قرطاج فرصتين لضمان صعوده إلى المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا 2022:

الفرصة الأولى، وهي الفوز على زامبيا في ختام دور المجموعات بأي نتيجة، في هذه الحالة يتأهل المنتخب التونسي دون الدخول في أي حسابات معقدة وتصدر المجموعة الثانية بفارق المواجهات المباشرة عن غينيا الأستوائية إذا فازت على موريتانيا.

الفرصة الثانية، في حالة التعادل مع زامبيا يحتاج المنتخب التونسي تعادل منتخب غينيا مع موريتانيا أو خسارته وفي هذه الحالة يصعد المنتخب التونسي.

2 الجزائر :

فاز محاربو الصحراء على جيبوتي في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم برباعية نظيفة، بهذا الفوز تصدر منتخب الجزائر المجموعة الأولي برصيد (13) نقطة وبفارق نقطتين عن منتخب بوركينا فاسو الذي يحتل المركز الثاني.

فرص صعود المنتخب الجزائري :

لا يدخل محاربو الصحراء في حسابات معقدة لضمان تأهله إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم قطر 2022، فالمهمة تبدو بسيطة إذ يكفيه الفوز بأي نتيجة أو التعادل مع المنتخب البوركيني في الجولة الأخيرة.

في المقابل يطمح منتخب بوركينا فاسو في الفوز على الخضر لخطف بطاقة التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات.

3- نيجيريا :

يحتل المنتخب النيجيري صدارة المجموعة الثالثة برصيد (12) نقطة بعد الفوز الأخير على منتخب ليبيريا بهدفين مقابل لا شيء، بفارق نقطتين عن الرأس الأخضر الذي يحتل المركز الثاني.

فرص صعود المنتخب النيجيري:

يحتاج المنتخب النيجري إلى الفوز أو التعادل مع منتخب الرأس الأخضر في المرحلة الختامية لدور المجموعات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

في المقابل يحتاج الرأس الأخضر الفوز على نيجيريا لبلوغ الدور النهائي في التصفيات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هل تدخل مصر الموجة الخامسة من كورونا ؟ أستاذ علم فيروسات يفجر مفاجأة

هل تدخل مصر الموجة الخامسة من كورونا ؟ أستاذ علم فيروسات يفجر مفاجأة

انخفض أكثر من 1% .. سعر الذهب اليوم في مصر وعالميا مساء الثلاثاء 23-11-2021

انخفض أكثر من 1% .. سعر الذهب اليوم في مصر وعالميا مساء الثلاثاء 23-11-2021

الثقافي الروسي يكرم الزميل خالد الشامي بـ «المصري اليوم»

الثقافي الروسي يكرم الزميل خالد الشامي بـ «المصري اليوم»

سفير مصر الجديد في كوبنهاجن يقدم صورة من أوراق اعتماده للخارجية الدنماركية

سفير مصر الجديد في كوبنهاجن يقدم صورة من أوراق اعتماده للخارجية الدنماركية