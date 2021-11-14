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بعد ختام الجولة الخامسة في دور المجموعات بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022، ضمن 4 منتخبات إفريقية الصعود إلى المرحلة النهائية لتصفيات لكأس العالم وهم مصر، السنغال، مالي، المغرب.

ويحيط الغموض بموقف عدد من المنتخبات الأخرى مثل تونس والجزائر ونيجيريا، ونستعرض موقفهم في التقرير التالي:

1- تونس

تعرض المنتخب التونسي أمس، إلى مفاجأة كبيرة بالخسارة أمام منتخب غينيا الإستوائيهة بهدف دون رد، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويتصدر منتخب تونس المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن منتخب غينيا الأستوائية الذي يمتلك نفس عدد نقاط المنتخب التونسي (10) نقاط وبفارق 3 نقاط عن منتخب زامبيا الذي يحتل المركز الثالث ومنتخب موريتانيا الذي يتذيل المجوعة بنقطة وحيدة.

ويمتلك نسور قرطاج فرصتين لضمان صعوده إلى المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا كأس العالم 2022:

الفرصة الأولى، وهي الفوز على زامبيا في ختام دور المجموعات بأي نتيجة، في هذه الحالة يتأهل المنتخب التونسي دون الدخول في أي حسابات معقدة وتصدر المجموعة الثانية بفارق المواجهات المباشرة عن غينيا الأستوائية إذا فازت على موريتانيا.

الفرصة الثانية، في حالة التعادل مع زامبيا يحتاج المنتخب التونسي تعادل منتخب غينيا مع موريتانيا أو خسارته وفي هذه الحالة يصعد المنتخب التونسي.

2 الجزائر :

فاز محاربو الصحراء على جيبوتي في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم برباعية نظيفة، بهذا الفوز تصدر منتخب الجزائر المجموعة الأولي برصيد (13) نقطة وبفارق نقطتين عن منتخب بوركينا فاسو الذي يحتل المركز الثاني.

فرص صعود المنتخب الجزائري :

لا يدخل محاربو الصحراء في حسابات معقدة لضمان تأهله إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم قطر 2022، فالمهمة تبدو بسيطة إذ يكفيه الفوز بأي نتيجة أو التعادل مع المنتخب البوركيني في الجولة الأخيرة.

في المقابل يطمح منتخب بوركينا فاسو في الفوز على الخضر لخطف بطاقة التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات.

3- نيجيريا :

يحتل المنتخب النيجيري صدارة المجموعة الثالثة برصيد (12) نقطة بعد الفوز الأخير على منتخب ليبيريا بهدفين مقابل لا شيء، بفارق نقطتين عن الرأس الأخضر الذي يحتل المركز الثاني.

فرص صعود المنتخب النيجيري:

يحتاج المنتخب النيجري إلى الفوز أو التعادل مع منتخب الرأس الأخضر في المرحلة الختامية لدور المجموعات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

في المقابل يحتاج الرأس الأخضر الفوز على نيجيريا لبلوغ الدور النهائي في التصفيات.