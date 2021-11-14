«إنتاج جديد للقاح كورونا».. وزير التعليم العالي يعلن بشرى سارة بشأن الفيروس

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أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية دور الشريك الوطنى متمثلاً في شركة فاكسين فالى لتحويل لقاح فيروس كورونا من مرحلة المختبرات للإنتاج في المصنع.

أعلن الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم، لإعلان بدء التجارب السريرية على لقاح كوفي فاكس عن طرح لقاح آخر خلال الأيام المقبلة يعكف عليه فريق عمل من أفضل العلماء والباحثين، لكى يدخل أيضا مرحلة التجارب السريرية، معربًا عن تطلعه لنجاح اللقاحات المصرية في مرحلة التجارب السريرية.

وأطلق د. خالد عبدالغفار إشارة البدء لتطعيم المواطنين المتطوعين باللقاح المصرى بمستشفى المركز القومي للبحوث، من خلال تقنية الأون لاين.

وعقد الوزير مؤتمر صحفي اليوم بحضور د.محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، ود. تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء الدكتور محسن بدوي الرئيس التنفيذي لشركة فاكسين فالي، ود. محمد أحمد على أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث ورئيس الفريق البحثي مبتكر اللقاح، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بقاعة المؤتمرات الجديدة بالمركز القومي للبحوث.