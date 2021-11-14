أخبار عاجلة

الملك : أهمية الوصول إلى التأمين الصحي الشامل ضمن إطار زمني محدد -
عون ينقل لوفد أمريكي رغبة لبنان في استئناف التفاوض مع إسرائيل -
"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار غزيرة وسيول وضباب مع تدنٍّ في الرؤية -
الإفراج عن 4 سياسيين بارزين على خلفية اتفاق السودان -
بعد اتهامها مسؤولاً بارزًا بالاعتداء الجنسي.. لاعبة التنس الصينية تظهر في فيديو جديد -
5  مشروبات منزلية عليك تناولها في الشتاء لتقوية جهاز المناعة -
طالبان تمنع بثّ مسلسلات تلعب فيها النساء أدواراً -
هاني شاكر يكشف عن قرار بشأن محمد رمضان بعد منع 19 مطربا من الغناء -
كان يجب إخطار الزوجة الأولى.. نقيب المأذونين يعلق على زواج البيج رامي -
«الإفتاء»: الإنسان لا يحاسب على «شتيمة» الناس في السر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«إنتاج جديد للقاح كورونا».. وزير التعليم العالي يعلن بشرى سارة بشأن الفيروس

Print
«إنتاج جديد للقاح كورونا».. وزير التعليم العالي يعلن بشرى سارة بشأن الفيروس «إنتاج جديد للقاح كورونا».. وزير التعليم العالي يعلن بشرى سارة بشأن الفيروس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية دور الشريك الوطنى متمثلاً في شركة فاكسين فالى لتحويل لقاح من مرحلة المختبرات للإنتاج في المصنع.

أعلن الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم، لإعلان بدء التجارب السريرية على لقاح كوفي فاكس عن طرح لقاح آخر خلال الأيام المقبلة يعكف عليه فريق عمل من أفضل العلماء والباحثين، لكى يدخل أيضا مرحلة التجارب السريرية، معربًا عن تطلعه لنجاح اللقاحات المصرية في مرحلة التجارب السريرية.

وأطلق د. خالد عبدالغفار إشارة البدء لتطعيم المواطنين المتطوعين باللقاح المصرى بمستشفى المركز القومي للبحوث، من خلال تقنية الأون لاين.

وعقد الوزير مؤتمر صحفي اليوم بحضور د.محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، ود. تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء الدكتور محسن بدوي الرئيس التنفيذي لشركة فاكسين فالي، ود. محمد أحمد على أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث ورئيس الفريق البحثي مبتكر اللقاح، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بقاعة المؤتمرات الجديدة بالمركز القومي للبحوث.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة الأردنية تسجل 3579 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الأردنية تسجل 3579 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 36 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 36 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

"الداخلية": 869 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

"الداخلية": 869 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

ألمانيا تسجل أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

ألمانيا تسجل أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا