أستاذ شريعة بجامعة الأزهر يكشف كواليس إنشاء بيت العائلة المصرية

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قال الدكتور علوي أمين، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن مصر تعيش في احتفالات كثيرة ومؤتمرات كثيرة، ولكن الاحتفال بمرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة له مذاق ونكهة خاصة، مشيرًا إلى أن فكرة إنشاء بيت العائلة الدكتور محمود حمدي زقزوق.

وأضاف «أمين»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن فكرة إنشاء بيت العائلة المصرية جاءت في عام 2011، حينما زار قداسة البابا شنودة الثالث، كي يؤدي العزاء في شهداء كنيسة القديسين، وعرض الفكرة على قداسة البابا شنودة الثالث، فرحب بها، وبالفعل صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتأسيس بيت العائلة المصرية عام 2011.

وتابع: «تكونت بيت العائلة برئاسة شيخ الأزهر، وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأصبح مقره الرئيسي مشيخة الأزهر بالقاهرة، ويجمع فيه ممثلي الطوائف المسيحية وعلماء الأزهر في مصر وعدد من الخبراء والمتخصصين، ويعين لبيت العائلة أمين عام وأمين عام مساعد.