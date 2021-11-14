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‏توقعات بانخفاض الحديد .. تفاصيل قرار إلغاء رسوم واردات خام البيليت

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‏توقعات بانخفاض أسعار الحديد .. تفاصيل قرار إلغاء رسوم واردات خام البيليت ‏توقعات بانخفاض الحديد .. تفاصيل قرار إلغاء رسوم واردات خام البيليت

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أشاد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بقرار ، إيقاف فرض تدابير وقائية على واردات البليت، المادة الخام المخصصة في تصنيع الحديد، مؤكدا أن القرار يصب في صالح الصناعة ويعمل على تشغيل المصانع المحلية.

وأضاف طارق الجيوشي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن السوق العالمي يمر بندرة في المواد الخام، وذلك أدي إلى ارتفاع أسعارها.

وتابع عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن 20 مصنعا كانوا يعانون من التوقف بسبب الرسوم التي كان يتم فرضها، مشيرا إلى أن تلك المصانع لم تكن تعمل بنسبة 20% من الطاقة الإنتاجية لضعف المواد الخام.

وأوضح أن المواد الخام لا تحدث إي إغراق في السوق لأنها ليست منتج نهائي، لافتا إلى أن الأسعار المصرية ستعود إلى مؤشراتها الطبيعية، نتيجة ذلك القرار، موضحا أن عمل جميع الشركات سيساهم في زيادة المنافسة وهذا يصب في مصلحة المواطنين ويؤدي إلى عودة الحديد لطبيعتها.

المصرى اليوم

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