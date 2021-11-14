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تواصل أعمال منتدى «المرأة العالمي للفنون» في الغردقة

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تواصل أعمال منتدى «المرأة العالمي للفنون» في الغردقة تواصل أعمال منتدى «المرأة العالمي للفنون» في الغردقة

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تواصلت بالممشى السياحي العالمي بمدينة الغردقة مساء اليوم الأحد فعاليات منتدى «المرأة العالمي للفنون» الذي تستضيفه المدينة حتى 19 نوفمبر الجارى، في دورته الأولى، بمشاركة 40 فنانة من 16 دولة أجنبية، بالإضافة إلى الفنانة التشكيلية آمنة على، ابنة منطقة عيذاب بمرسي علم.

ويضم المنتدى ورشا للفنون التشكيلية بالممشى السياحي، مصاحب له عروض موسيقية وحفلة غنائية للمطربة دينا صلاح، كمشاركة منها لمزج الطرب والموسيقي بالفنون كما يضم المنتدى ورش عمل ومعرض للفنون وجولات سياحية، بمشاركة أشهر الفنانات التشكيليات من مختلف أنحاء العالم، وتنظيم أوستراكا للفنون، وتختتم الفعاليات بحفل ختام يوم 19 نوفمبر الجارى، بمشاركة الفنانات المشاركات. يشارك في المنتدى 40 فنانة من 16 دولة أجنبية، ومنها «ألمانيا، وإيطاليا، وأمريكا، وروسيا، وأوكرانيا، والسعودية، ورومانيا، ومونتينيغرو، وصربيا، وبيلاروسيا، وشمال مقدونيا، ولبنان، واليونان، ولاتيفيا، وتركيا».


وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، إن «منتدى المرأة العالمي للفنون»، هو منتدى دولي يجمع أصدقاء فنانات من دول العالم وهم يعرفون بعض مسبقًا لأن الفنانين التشكيلين أسرة واحدة ويلتقون دائمًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفرصة لقائهم مع بعض وجهًا لوجه شيء جميل جدًا، والأجمل هو أن يحدث على أرض وتحت رعاية الداو للتنمية وتنظيم أوستراكا للفنون«.


وأشار حميدة إلى تنظيم رحلة سياحية لمدينة الأقصر للفنانات لإظهار جمال مصر ومدينه الأقصر بعد جهود وزارة السياحة لتطوير وتجديد مدينه الأقصر استعدادًا لاحتفالية طريق الكباش هذا العام.

المصرى اليوم

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