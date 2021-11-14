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توتر جديد بين أذربيجان وأرمينيا: تبادل لإطلاق النار على الحدود

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توتر جديد بين أذربيجان وأرمينيا: تبادل لإطلاق النار على الحدود توتر جديد بين أذربيجان وأرمينيا: تبادل لإطلاق النار على الحدود

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أعلنت أرمينيا وأذربيجان، الأحد، عن تبادل لإطلاق النار بين قواتهما في إحدى المناطق عند الحدود بين الدولتين، في توتر جديد ومتصاعد بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الأرمنية أن القوات الأذربيجانية حاولت إحراز تقدم في الاتجاه الشرقي عند الحدود، ما أسفر عن إطلاق نار مكثف بين الجانبين، مشيرة إلى أن العسكريين الأرمن أحبطوا محاولات الجيش الأذربيجاني التموضع في المنطقة، مقرا بأن الوضع لا يزال متوترا، وأن محادثات تجري حاليا بوساطة لتسوية الوضع.

وأكد بيان الوزارة عدم وقوع إصابات من الجانب الأرمني جراء الحادث، دون كشف المنطقة التي حصل فيها تبادل إطلاق النار.

وفى المقابل حملت وزارة الدفاع الأذربيجانية، القوات الأرمنية المسؤولية عن «محاولة تدبير استفزاز جديد بهدف تصعيد التوترات عند الحدود في مقاطعة لاتشين، وذكر البيان أن العسكريين الأذربيجانيين رصدوا منذ صباح اليوم حشد جنود وآليات قتالية للجيش الأرمني عند الحدود في هذه المنطقة تمهيدا للاستفزاز الوشيك، مضيفا أن قوات الجيش الأذربيجاني المنتشرة هناك اتخذت»إجراءات عاجلة«لمنعه.

وأوضح البيان أن الحديث يدور عن «الإجراءات اللازمة التي تم اتخاذها وفقا للخطة المعدة مسبقا»، وأن هذه الإجراءات «أجبرت عناصر جيش العدو على الانسحاب من المنطقة، ولا يزال الوضع العملياتي هناك الآن تحت سيطرة القوات الأذربيجانية».

ورغم مرور عام على توقف إعلان وقف إطلاق النار بين البلدين عقب اتفاق تم برعاية روسياـ التي نشرت 1960 جنديا من قوات حفظ السلام، إلا أن كلا البلدين أرمينيا وأذربيجان يتبادلان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار.

المصرى اليوم

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