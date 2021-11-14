تنسيقية شباب الأحزاب: استراتيجية 2022 تضم 7 منتديات بمشاركة أعضاء النواب والشيوخ

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قال الدكتور أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعليقًا على إطلاق استراتيجية عمل التنسيقية 2022 التي تناولت ضم الهيئات البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ، وتطوير اللجان النوعية؛ لتوسيع المشاركة، إن الاستراتيجية تهدف لتقديم كل ما هو جديد للشارع المصري.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الاستراتيجية الجديدة مقسمة لـ 7 منتديات الغرض منها الخروج بورقة سياسات يعمل عليها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



وأوضح أنه تم الاتقاف مع أفضل شركة في العالم هدفها اكتشاف المهارات والكفاءات يمكن من خلالها للمواطن رؤية بلورة ما يهم المواطن، لافتًا إلى أن الشركة ستقدم كل نقاط القوة عند كل عضو، ما يحتاج لتنمية مهاراته؛ لذلك أطلقت التنسيقية نادي المدربين الذي سيهتم بملف المحليات لتقديم كوادر شبابية.



ولفت إلى أن بداية من الخميس المقبل ستقوم التنسيقية بزيارة المحافظات للبحث عن كوادر وتدريبها في هذا الملف، مؤكدًا أن كل مسئول عن ملف معين بالتنسيقية يقوم بتقديم خبراته حتى يستفيد بها جميع أعضاء التنسيقية (48 نائب موجودين على السيستم بمجلس النواب)، لافتًا إلى أنهم يتابعون التطورات التكنولوجية حول العالم للاستفادة منها.