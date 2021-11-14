روبي تبدأ تصوير «العيل» أمام أحمد حلمي

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بدأت الفنانة روبي، اليوم الأحد، تصوير أول مشاهد فيلم «العيل» بطولة الفنان أحمد حلمي ومن إخراج محمد شاكر خضير.

ونشرت «روبي» صورة تجمعه بالفنان أحمد حلمي عبر «فيسبوك» قائلة :«أول يوم تصوير فيلم العيل».

وتدور أحداث فيلم «العيل» في إطار كوميدي اجتماعي، ويشارك في بطولته عمرو عبدالجليل وسيد رجب ونور إيهاب، من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

كانت أحدث أعمال الفنانة روبي مسلسل «شقة 6» بطولة الفنانة روبي وأحمد حاتم ومحمود البزاوي وصلاح عبدالله وهيا فياض وحمزة العيلي وملك قورة، وهو من إنتاج صادق الصباح وطارق بدراوي، سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب وإخراج محمود كامل، وتم عرضه عبر إحدى المنصات الالكترونية وحقق نسبة نجاح كبيرة.