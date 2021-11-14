«بصوم أول يوم رمضان واتربيت على صوت الأذان».. إدوارد يهاجم زكريا بطرس بسبب تصريحاته

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هاجم الفنان إدوارد الكاهن زكريا بطرس، بعد إثارة الأخير الجدل بشأن تصريحاته المسيئة للإسلام.

ونشر إدوارد عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» صورة لبطرس واضعا عليها علامة «إكس»، وعلق عليها قائلاً: «أنا عملت مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي من أيام الثورة عشان واحد اسمه رامي جان كان برده بيحاول يتكلم باسم المسيحين».

وتابع: «الدين مش كده كل الأديان محبة ومش هسمح لأي حد يعمل فتنة بينا، أنا بحب وبحترم الدين الإسلامي واتربيت على صوت الأذان وبستنى رمضان كل سنة وبصوم أول يوم زي ما أمي عودتنا وبسهر مع صحابي ليلة العيد للصبح لحد ما يروحوا الصلاة.. أنا اتربيت على كده وهعيش كده».

شارك إدوارد في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل “كوفيد 20” بجانب الفنان الكبير يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبدالوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال.