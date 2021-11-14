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ملكة بريطانيا تأسف لعدم حضورها قداس ذكرى قتلى المحاربين

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ملكة بريطانيا تأسف لعدم حضورها قداس ذكرى قتلى المحاربين ملكة بريطانيا تأسف لعدم حضورها قداس ذكرى قتلى المحاربين

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أعلن قصر باكنجهام أن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية أصيبت بالتواء في ظهرها، وهو ما يتسبب في عدم حضورها في قداس يوم ذكرى قتلى المحاربين عند نصب سانوتاف التذكاري في لندن.

وقررت الملكة إليزابيث بعد أن أصيبت بالتواء في ظهرها، ببالغ الأسف عدم تمكنها من حضور قداس ذكرى قتلى المحاربين، وفقا لبيان صادر عن القصر، الذي أكد أن الملكة تشعر بخيبة أمل للتغيب عن هذا الحدث.

وكان في حالة حضور الملكة أنها ستصبح أول مشاركة شخصية للملكة إليزابيث، البالغة من العمر 95 عاما، منذ أن نصحها الأطباء بالراحة بعد أن قضت ليلة في المستشفى الشهر الماضي.

وكان القصر الملكي قد قال قبل ذلك إن الملكة صممت على الظهور شخصيا في النصب التذكاري، حيث ينضم أفراد من العائلة المالكة إلى كبار أعضاء والجيش وقدامى المحاربين، لإحياء ذكرى الذين قتلوا في الحر، وفقا لروسيا اليوم.

المصرى اليوم

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