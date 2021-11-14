استشاري: حدوث تسريب أثناء أو بعد عملية تكميم المعدة أصبح من الصعب

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قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن مسألة حدوث تسريب أثناء أو بعد عملية تكميم المعدة أو التحويل أصبح من الصعب، وأصبحت نسبة الأمان 100%.

وأضاف «السبكي» خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن عودة الوزن تعود إلى خبرة الجراح وقدرته على رسم المعدة بشكل جيد باستخدام المعدات الحديثة.

وأوضح أن فرق التكلفة وصل إلى 9 آلاف جنيه بسبب فرق أحدث الأجهزة مقارنة بالفترة من 2017 إلى 2020، كما أن نسبة الآمان الآن أصبحت تقرب من 100%.



وأشار إلى أن بعض العمليات تحتاج إلى جراح دقيق، منوهًا بأن تحويل المعدة الحل المثالى حال فشلت العمليات السابقة.