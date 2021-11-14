873 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا خلال أسبوع

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مكة المكرمة العدد الأعلى بواقع 333 تلتها منطقة الرياض

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" "873" مخالفة، وذلك للفترة من 2/ 4/ 1443هـ حتى 8/ 4/ 1443هـ؛ حيث سجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ"333"، تلتها منطقة الرياض بـ"243"، ثم منطقة المدينة المنورة بـ"136"، ومنطقة الشرقية بـ"51"، ومنطقة تبوك بـ"42"، ومنطقة حائل بـ"27"، ومنطقة الباحة بـ"25"، ومنطقة القصيم بـ"6"، ومنطقة عسير بـ"5"، ومنطقة الجوف بـ"3"، ومنطقة جازان بـ"2"، ومنطقة نجران بـ"0"، ومنطقة الحدود الشمالية بـ"0".

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.