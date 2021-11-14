أخبار عاجلة

الملك : أهمية الوصول إلى التأمين الصحي الشامل ضمن إطار زمني محدد -
عون ينقل لوفد أمريكي رغبة لبنان في استئناف التفاوض مع إسرائيل -
"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار غزيرة وسيول وضباب مع تدنٍّ في الرؤية -
الإفراج عن 4 سياسيين بارزين على خلفية اتفاق السودان -
بعد اتهامها مسؤولاً بارزًا بالاعتداء الجنسي.. لاعبة التنس الصينية تظهر في فيديو جديد -
5  مشروبات منزلية عليك تناولها في الشتاء لتقوية جهاز المناعة -
طالبان تمنع بثّ مسلسلات تلعب فيها النساء أدواراً -
هاني شاكر يكشف عن قرار بشأن محمد رمضان بعد منع 19 مطربا من الغناء -
كان يجب إخطار الزوجة الأولى.. نقيب المأذونين يعلق على زواج البيج رامي -
«الإفتاء»: الإنسان لا يحاسب على «شتيمة» الناس في السر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

873 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا خلال أسبوع

Print
873 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا خلال أسبوع 873 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا خلال أسبوع
مكة المكرمة العدد الأعلى بواقع 333 تلتها منطقة الرياض

873 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا خلال أسبوع

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من "كوفيد-19" "873" مخالفة، وذلك للفترة من 2/ 4/ 1443هـ حتى 8/ 4/ 1443هـ؛ حيث سجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ"333"، تلتها منطقة الرياض بـ"243"، ثم منطقة المدينة المنورة بـ"136"، ومنطقة الشرقية بـ"51"، ومنطقة تبوك بـ"42"، ومنطقة حائل بـ"27"، ومنطقة الباحة بـ"25"، ومنطقة القصيم بـ"6"، ومنطقة عسير بـ"5"، ومنطقة الجوف بـ"3"، ومنطقة جازان بـ"2"، ومنطقة نجران بـ"0"، ومنطقة الحدود الشمالية بـ"0".

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصحة الأردنية تسجل 3579 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الأردنية تسجل 3579 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 36 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 36 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

"الداخلية": 869 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

"الداخلية": 869 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

ألمانيا تسجل أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

ألمانيا تسجل أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا