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"الأحمدي": زيارة وزير "الإسلامية" لكرواتيا تترجم دعم  للمسلمين

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وصفها بأنها مهمة لتعميق علاقات التعاون الثنائي

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك وغير المقيم بجمهوريتَي صربيا وكرواتيا أسامة بن داخل الأحمدي أن زيارة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الحالية لجمهورية كرواتيا تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدَيْن في جميع المجالات، وتترجم الجهود التي تبذلها في دعم المسلمين والإنسانية حول العالم.

وقال "الأحمدي" في تصريح صحفي تزامنًا مع الزيارة التي يقوم بها وزير الشؤون الإسلامية لجمهورية كرواتيا: إن هذه الزيارة تأتي في ظل العلاقات الجيدة بين البلدين.

وأشار "الأحمدي" إلى أن السعودية تولي خدمة الإسلام ونشر قيمه ووسطيته غاية الاهتمام من خلال الاتفاقية الموقعة بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمشيخة الإسلامية في كرواتيا.

واختتم السفير تصريحه منوهًا بالتصريحات الرسمية لوزير الشؤون الإسلامية التي أدلى بها على هامش لقاءاته بالمسؤولين الكرواتيين التي تؤكد على النهج القويم للمملكة، وهي العناية بخدمة المسلمين، ونشر مفاهيم الإسلام السمحة، ونبذ كل أشكال التطرف والكراهية التي تخالف منهج الإسلام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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