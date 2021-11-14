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بالصور.. انقطاع الكهرباء وافتقار الخدمات يحرم متنزهي كورنيش موسم جازان الاستمتاع بالأجواء

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المتنزهون: الموقع جميل ويحتاج إلى قليل من الاهتمام والتحسينات

بالصور.. انقطاع الكهرباء وافتقار الخدمات يحرم متنزهي كورنيش موسم جازان الاستمتاع بالأجواء

‬وثّق مواطن بمركز الموسم انقطاع التيار الكهربائي عن كورنيش الموسم والواجهة البحرية وعدد من الطرق الرئيسة، قائلاً: إن بلدية الموسم تستقبل المتنزهين في الشتاء بانقطاع التيار الكهربائي للكورنيش والواجهة البحرية منذ فترة طويلة، وتحرم المواطنين والمتنزهين من الاستمتاع بالأجواء الجميلة في هذه الأيام دون عمل أي حلول أو متابعة.

وزارت "سبق" مساء اليوم الكورنيش ورصدت بالصور انقطاعًا شبه كامل للواجهة البحرية وعدة طرق رئيسية، وتراكم الأتربة في طريق الملك فيصل الواصل لكورنيش السهي التي تهدد حياة سالكي الطريق دون وجود أي لوحات تحذيرية، والذي يفتقر أيضًا للإنارة.

كما التقت الصحيفة عددًا من المتنزهين، والذين أبدوا انزعاجهم من انقطاع التيار الكهربائي عن الواجهة البحرية، وافتقار الموقع لبعض الخدمات، موضحين أن الموقع جميل ويحتاج إلى قليل من الاهتمام والتحسينات، مبينين أن افتقار هذه الخدمات تسبب في عزوف المتنزهين عن زيارته، والذهاب إلى شاطئ السهي.

بالصور.. انقطاع الكهرباء وافتقار الخدمات يحرم متنزهي كورنيش موسم جازان الاستمتاع بالأجواء

بالصور.. انقطاع الكهرباء وافتقار الخدمات يحرم متنزهي كورنيش موسم جازان الاستمتاع بالأجواء

بالصور.. انقطاع الكهرباء وافتقار الخدمات يحرم متنزهي كورنيش موسم جازان الاستمتاع بالأجواء

بالصور.. انقطاع الكهرباء وافتقار الخدمات يحرم متنزهي كورنيش موسم جازان الاستمتاع بالأجواء

بالصور.. انقطاع الكهرباء وافتقار الخدمات يحرم متنزهي كورنيش موسم جازان الاستمتاع بالأجواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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