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توقعات بانخفاض الحديد في .. وهذا هو السبب

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وحسب تصريحات لموقع مصراوي، أكد أحمد الزيني رئيس الشعبة أن حديد التسليح ستشهد انخفاضا خلال الفترة القادمة، معللا ذلك بصدور قرار بإلغاء رسوم الحماية على واردات البليت وحديد التسليح.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

وقال الزيني إن هذا القرار "سيدفع الأسعار في السوق المحلية إلى التراجع بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته خلال الفترة الماضية".

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، قد أصدرت قرارا أوقفت بموجبه فرض رسوم وقائية على واردات البليت وحديد التسليح.

وقال بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد، إن الوزيرة أوقفت العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019، الخاص بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح، مشيرا إلى أن التطبيق سيكون من اليوم التالي للقرار.

وعلل البيان قرار الوزيرة بإلغاء فرض الرسوم، بانه جاء "نتيجة للارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية".

يشار إلى أن قرار فرض الرسوم كان قد أصدره عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2019، على أن تكون متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البليت.

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