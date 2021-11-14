أخبار عاجلة

الملك : أهمية الوصول إلى التأمين الصحي الشامل ضمن إطار زمني محدد -
عون ينقل لوفد أمريكي رغبة لبنان في استئناف التفاوض مع إسرائيل -
"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار غزيرة وسيول وضباب مع تدنٍّ في الرؤية -
الإفراج عن 4 سياسيين بارزين على خلفية اتفاق السودان -
بعد اتهامها مسؤولاً بارزًا بالاعتداء الجنسي.. لاعبة التنس الصينية تظهر في فيديو جديد -
5  مشروبات منزلية عليك تناولها في الشتاء لتقوية جهاز المناعة -
طالبان تمنع بثّ مسلسلات تلعب فيها النساء أدواراً -
هاني شاكر يكشف عن قرار بشأن محمد رمضان بعد منع 19 مطربا من الغناء -
كان يجب إخطار الزوجة الأولى.. نقيب المأذونين يعلق على زواج البيج رامي -
«الإفتاء»: الإنسان لا يحاسب على «شتيمة» الناس في السر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. SputnikNews

وزير الصحة الجزائري: بلادنا على أبواب موجة رابعة لكورونا

Print

وحسب تصريحات لموقع النهار الجزائري قال بن بوزيدر: "الجزائر لم تدخل بعد الموجة الرابعة، إلا أن المؤشرات الموجودة تؤكد أننا على أبوابها".

© AFP 2021 / HOCINE ZAOURAR

تصريحات الوزير الجزائري، جاءت خلال رده على أسئلة الصحفيين على هامش الاحتفال باليوم العالمي لمرضى السكري.

وعما يمكنهم فعله كوزارة معنية قال وزير الصحة الجزائري: "نحن متخوفون من موجة رابعة، ونعمل مع المجلس العلمي لمواجهتها"، لافتا إلى أن "الجزائر استطاعت أن تتجاوز الموجات الثلاثة السابقة لفيروس كورونا".

وشدد الوزير قائلا: "علينا الاستعداد لموجة رابعة محتملة لفيروس كورونا، في ظل ما يحدث في العالم، كما يمكن للوضعية أن تتفاقم وتُعقد حالة مرضى السكري"، مشيرا إلى أن "التلقيح الطريقة الأفضل للحماية من مضاعفات الكوفيد لكل فئة تعاني من أمراض مزمنة".

وأبدى بن بوزيد تخوفه من عودة ارتفاع إصابات بالبلاد. لافتا إلى إمكانية العودة للحجر الصحي، لكنه أكد أنها شأن سياسي.

وأوضح وزير الصحة المغربي أن وزارته حضرت بطريقة جيدة لتلك الموجة "من توفير الأكسجين والأدوية والطاقم الطبي".

وقال الوزير إن وزارته ستقوم باستيراد "7 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال شهر ديسمبر/ كانون الثاني المقبل".

** تابع المزيد من أخبار وزارة الصحة الجزائرية على سبوتنيك

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الصحة الأردنية تسجل 3579 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الأردنية تسجل 3579 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 36 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 36 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

"الداخلية": 869 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

"الداخلية": 869 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

ألمانيا تسجل أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

ألمانيا تسجل أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا