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نيودلهي تغلق المدارس لمدة أسبوع لسبب هام ( تعرف عليه)

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نيودلهي تغلق المدارس لمدة أسبوع لسبب هام ( تعرف عليه) نيودلهي تغلق المدارس لمدة أسبوع لسبب هام ( تعرف عليه)

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قررت سلطات العاصمة الهندية نيودلهي، إغلاق مدارس المدينة لمدة أسبوع، جراء تلوث الهواء الذي وصل إلى مستويات قياسية ومثيرة للقلق، ووفقا رئيس وزراء نيودلهي أرفيند كيجريوال، فإن القرار جاء لمنع الأطفال من استنشاق هواء ملوث.

وبلغت مستويات التلوث في المدينة الضخمة 437 على مقياس من 500 درجة لمؤشر جودة الهواء، ويتوجب على موظفي الخدمة المدنية العملُ من بُعد؛ حيث تم حث الشركات الخاصة على أن تفعّل ذلك قدر الإمكان.

وستتوقف أعمال البناء لمدة أربعة أيام ابتداء من الأحد لوقف الانبعاثات الملوثة من المواقع الخارجية.

ويستمر حرق النفايات الزراعية في الولايات المجاورة لنيودلهي على الرغم من حظرها بقرار من المحكمة العليا.

المصرى اليوم

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