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خبيرة تغذية : السيدة المرضعة عليها تناول سوائل كثيرة

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خبيرة تغذية : السيدة المرضعة عليها تناول سوائل كثيرة خبيرة تغذية : السيدة المرضعة عليها تناول سوائل كثيرة

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية وصاحبة مبادرة «أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء»، إنها دائما ما تبحث عن الشكل الجمالى للسيدة أو الرجل، خصوصًا وأن الجمال لا يقتصر فقط على السيدة.

وأضافت «سهيل» خلال لقائها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا» عبر فضائية «cbc»، أنه يمكن استخدام كورس علاج يتضمن خلاصة الكريز وأوراق اللوتس وغيرها من الأوراق والأعشاب الطبيعية، ويتم تناول العلاج في الساعات النهارية.

وأوضحت خبيرة التغذية صاحبة مبادرة أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء، أن هناك كريم يحتوي على نسبة عالية من الكولاجين أيضًا يتم وضعه على الجسم والذي يعطي شكل صحي للجلد، ويتم وضعه على الجلد لمدة ساعة يوميا ويعمل على شد الجلد.

وأشارت إلى أن السيدة المرضعة عليها تناول سوائل كثيرة والتى تزيد في ثدى الأم وليس الأكل، منوهة إلى أن الجوع بسبب ساعات النوم المتضاربة والتوتر، وعندما تستقر ساعات نوم الطفل تستقر حالة الأم وحينها لا تتناول كميات كبيرة.

المصرى اليوم

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