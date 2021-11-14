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كرواتيا تتأهل إلى 2022 بالفوز على

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كرواتيا تتأهل إلى كأس العالم 2022 بالفوز على روسيا كرواتيا تتأهل إلى 2022 بالفوز على

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تأهلت كرواتيا إلى نهائيات لكرة القدم 2022 بعدما هز فيدور كودرياشوف شباكه بالخطأ لتفوز صاحبة الأرض 1-صفر على في مواجهتهما الحاسمة في ختام المجموعة الرابعة اليوم الأحد.

وقفزت كرواتيا، وصيفة بطلة كأس العالم 2018، فوق روسيا إلى صدارة المجموعة برصيد 23 نقطة من عشر مباريات متقدمة بنقطة واحدة على منافستها الذي ستحاول التعويض في الملحق.

وسيطرت كرواتيا على المباراة تحت الأمطار وأنقذ ماتفي سافونوف حارس روسيا عدة فرص قبل أن يضع كودرياشوف الكرة في مرماه في الدقيقة 80.

المصرى اليوم

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