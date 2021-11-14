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شاهد.. إعادة ترميم وإزالة خطر مناهل تصريف السيول بطريق "زهرة مكة"

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الجهة ذات العلاقة تباشر الموقع تجاوبًا مع "سبق"

شاهد.. إعادة ترميم وإزالة خطر مناهل تصريف السيول بطريق

أزالت الجهة ذات العلاقة خطر مناهل تصريف المياه التي كانت تشكل هاجسًا لمرتادي الطريق في زهرة العمرة؛ وذلك تجاوبًا مع "سبق" في تقريرها بعنوان "أغطية تُسرق.. شاهد منهل خطير يتربص بمرتادي طريق بـ"زهرة مكة".

وباشرت الجهة ذات العلاقة الموقع وقامت بإعادة ترميمه وإخفاء النتوءات التي حدثت نتيجة سرقة أغطية المناهل وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى من خلال تركيب مناهل تصريف لسيول حديثة.

وكان أهالي زهرة العمرة قد قالوا في شكواهم: "نعاني من خطر سقوط المركبات المتكرر في الموقع، وتحديدًا زهرة العمرة خلف البنك الأهلي؛ إذ تتعرض أغطية مناهل مجاري السيول للسرقة المتكررة؛ مما يجعل الموقع خطرًا يهدد المارة ومركبات السيارات التي تجهل ذلك الخطر، وسقوطها بداخله مشهد يتكرر بين وقت وآخر".

شاهد.. إعادة ترميم وإزالة خطر مناهل تصريف السيول بطريق

شاهد.. إعادة ترميم وإزالة خطر مناهل تصريف السيول بطريق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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