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شؤون الحرمين ترفع جاهزيتها للحالة المطرية بالمسجد الحرام

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شؤون الحرمين ترفع جاهزيتها للحالة المطرية بالمسجد الحرام شؤون الحرمين ترفع جاهزيتها للحالة المطرية بالمسجد الحرام
للمحافظة على سلامة قاصدي الحرم لأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة

شؤون الحرمين ترفع جاهزيتها للحالة المطرية بالمسجد الحرام

رفعت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية جهودها لإزالة آثار الأمطار للمحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام لأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وشارك أكثر من "200" مشرف ومراقب في الإشراف على أكثر من "4000" عامل وعاملة؛ حيث تمت تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج فور وقف الأمطار بربع ساعة، بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل الحرم وخارجه؛ للإسهام الفعال في عملية التجفيف؛ حيث بلغت الآليات والمعدات قرابة "470" آلة ومعدة في صحن المطاف والساحات الخارجية، وتم توفير سُتَر واقية من المطر، إضافة إلى فرش عدد من المشايات البلاستيكية على المداخل الرئيسة والفرعية ومداخل السلالم الكهربائية، إلى جانب تنظيف مناهل الصرف وغُرف التفتيش لضمان عدم الانسداد.

وتأهبت الوكالة لمثل هذه الحالات بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، وفق البرامج والخطط المعدة مسبقًا التي تُنفذ بطريقة تناسب حاجة المواقع وطبيعة كل منها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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