مصادر أمنية توضح حقيقة ضبط تشكيل عصابي تخصص في خطف الاطفال بالمنوفية

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كشفت مصادر أمنية حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمناً الإدعاء بإلقاء القبض على تشكيل عصابى متخصص في خطف الأطفال بمركز أشمون بالمنوفية والزعم بأن من ضمن التشكيل سيدة وسابقة خطفها لعدة أطفال بإحدى القرى بذات المركز والعثور بحوزتها على أجندة تحوى على بعض البيانات بدعوى تنفيذ مخطط لسرقة الأطفال وهروب بعض أفراد التشكيل.

وقالت المصادر: «بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله من إدعاءات في هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل في ضبط إحدى السيدات بإحدى القرى بدائرة المركز لقيامها بإستجداء المارة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها»