بمشاركة 3 آلاف متسابق.. الغردقة تستعد لاستقبال بطولة «Iron Man»

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واصلت محافظة البحر الأحمر استعدادتها لاستضافة فعاليات بطولة «الرجل الحديدي» العالمية، والتى تقام بسهل حشيش بالغردقة في الفترة من 17-19 نوفمبر الجارى، بمشاركة نحو 3 آلاف متسابق من مختلف الجنسيات، وهى بطولة مؤهلة إلى بطولة العالم بنيوزيلاندا.

وتعد البطولة واحدة من أقوى البطولات العالمية في مجال رياضات السباحة والدراجات والركض، وتقام في 3 منافسات؛ هي السباحة، والجرى، والدراجات؛ وتبلغ مسافة المنافسات 113 كم في السباحة لمسافة 1.9 كم والدرّاجات الهوائية 90 كم والجري 21.1 كم على امتداد الشاطئ.

تأتي البطولة العالمية «IRONMAN» في نسختها الأولى ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للألعاب الترفيهية، لتنفرد مدينة الغردقة بإقامة النسخة الأولى لها على أرض مصر، كأحد أساليب الجذب السياحي للبحر الأحمر.