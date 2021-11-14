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يبحث عشاق الساحرة المستديرة في المنطقة العربية عن موعد مباراة منتخب مصر والجابون والقنوات الناقلة والتشكيل الذي يفضله المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

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ويلعب المنتخبان ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للتصفيات القارية الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويأمل البرتغالي كارلوس كيروش في استعادة نغمة الانتصارات مع الفراعنة وتحقيق الفوز وذلك رغم ضمان التأهل إلى الدور الإقصائي بالتعادل مع أنجولا خارج الديار بنتيجة 2-2.

وتقام مباراة منتخب مصر والجابرون في تصفيات كأس العالم يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الثالثة عصرًا بتزقيت القاهرة والرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية وسيتم نقل المباراة على شاشة قنوات أون تايم سبورت.

وسيوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة مصر ضد الجابون لحظة بلحظة مع تحديث مستمر في النتيجة ونقل مستمر للأخبار من داخل الملعب.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش على محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه رباعي دفاعي مكون من أكرم توفيق ومحمود حمدي الونش وأحمد حجازي إلى جانب أحمد فتوح.

وسيلعب محمد النني بجوار عمرو السولية في وسط الملعب وأمامها محمد مجدي أفشة الذي يتواجد خلف محمد صلاح ومحمد شريف وقلب الهجوم الصريح مصطفى محمد.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 برصيد 11 نقطة، بفارق 4 نقاط عن منتخب الجابون صاحب الوصافة بـ7 نقاط، وتأتي ليبيا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط وأنجولا في مؤخرة الترتيب برصيد 4 نقاط.