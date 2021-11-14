النيابة العسكرية في طرابلس ترفض ترشح سيف الإسلام للرئاسة

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طلب وكيل النيابة في مكتب المدعي العام العسكري في طرابلس، محمد غرودة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إيقاف السير في ترشح كل من سيف الإسلام معمر القذافي، وخليفة أبوالقاسم حفتر، إلى حين امتثالهما للتحقيق فيما أسند إليهما من وقائع.

جاء ذلك ضمن رسالة وجهها غرودة مساء الأحد، إلى المفوضية، أشار فيها إلى قضايا مرفوعة ضدهما محملاً المسئولية القانونية للمفوضية في حال مخالفة هذا الطلب.

وقدم سيف الإسلام القذافي، المطلوب لدى مكتب النائب العام الليبي، في طرابلس، ولدى محكمة الجنايات الدولية، صباح اليوم ملف ترشحه لرئاسة ليبيا بمقر المفوضية في مدينة سبها،عاصمة الجنوب الليبي، فيما لم يقدم خليفة حفتر ملف ترشحه بعد، في ظل توقعات بترشحه للرئاسة، خاصة بعد تكليفه عبدالرزاق الناظوري بمهام القائد العام للقوات المسلحة منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.