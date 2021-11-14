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«أعداد الإصابات في زيادة».. الصحة العالمية تعلن مفاجأة بشأن لقاحات كورونا

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«أعداد الإصابات في زيادة».. الصحة العالمية تعلن مفاجأة بشأن لقاحات كورونا «أعداد الإصابات في زيادة».. الصحة العالمية تعلن مفاجأة بشأن لقاحات كورونا

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قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد لقاح يعطي مناعة 100% ضد فيروس كورونا، معقبا: «من الممكن أن يتلقى الشخص اللقاح ويتم إصابته».

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر فضائية «دي إم سي»: «اللقاح يحمي بنسب متفاوتة تصل إلى 90% في بعض اللقاحات.. ويحمي بنسبة 99% من مضاعفات المرض».

وأوضح: «أعداد الإصابات تبقي في زيادة مع تناول اللقاحات، والدول التي أحرزت تقدم كبير تناول اللقاح تشهد أيضا زيادة في عدد الحالات لكن الحالات لا تستدعي دخول المستشفيات أو دخول الرعاية المركزة ولا تؤثر على المنظومة الصحية في الدول والعكس صحيح».

وأكد: «اللقاح هو المفتاح الأساسي لوقف الجائحة ومنع ظهور أعراض جديدة»، مردفا: «ارتفاع الأعداد في أوروبا يقلق أي دولة لأنه لابد من أن يصحبه وفيات، ولكن يجب الحرص على المزيد من للقاحات واستمرار الإجراءات الاحترازية».

وتابع: «اللقاح هو الأكثر فعالية لوقف الجائحة لكن لا بد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع تناول اللقاح»، موضحا: «هناك دراسات أفادت أن تناول الجرعة الثالثة مفيد، لكن أكدت الدراسات أن فائدتها تنحصر في الأشخاص الذين لديهم مشكلات في المناعة، أو الحالات الفردية التي لم تستجيب للجرعة الأولى والثانية.. لذلك لا نوصي بتعميم الجرعة الثالثة للجميع».

المصرى اليوم

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