خبيرة تغذية: الدهون ذات الأمد الطويل تشكل خطورة

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية وصاحبة مبادرة “أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء”، إنها تبحث دائما عن كل ما يفيد الفرد أو من يعانى من زيادة وزن دون خزلان، مضيفة: «وحش قوي ندي آمال وردية لمن يعانون من زيادة وزن وبعدها يصاب بخيبة أمل لأنه لم يحصل له ما يريد».

وأضافت “سهيل”، خلال لقائها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا» عبر فضائية “cbc”، أن السيدة التي تعانى من زيادة وزن ستعاني بعد فترة من آلام في العظام ولن تكون سريعة الحركة، داعية إلى عدم تضيع العمر وعيش السن والعمل على التخلص من الدهون.

وأوضحت خبيرة التغذية وصاحبة مبادرة “أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء”، أن الدهون ذات الأمد الطويل تشكل خطوة لأنها ستؤدى إلى أمراض كثيرة لأن من يعانون من زيادة الوزن أكثر عرضة لتصلب الشرايين وأمراض القلب وآلام في العظام وبوابة كبيرة من العظام ويمكن قفل هذه البوابة بالتخلص من الوزن الزائد.