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انطلاق مبادرة "مشاركة أبناء كيان في التشجير"

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من منطلق أهميته للبيئة وتحقيقًا لرؤية 2030

انطلاق مبادرة

أطلقت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، أمس السبت، مبادرة بعنوان: "مشاركة أبناء كيان في التشجير"، من منطلق نشر الوعي بثقافة التشجير وأهميته للبيئة وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

ونفذت المبادرة في حديقة نصر بن فتيان غرناطة، بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، الإدارة العامة للحدائق.

وتهدف إلى دمج أبناء جمعية "كيان" في المجتمع والمساهمة في تحقيق الرؤية ونشر الوعي بثقافة التشجير وأهميته للبيئة وخدمة الوطن وخلق روح التعاون والتنافس بين أبناء كيان.

وكذا إحداث تأثير دائم في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وحماية الأرض والطبيعة، وزيادة الرقعة الخضراء، وتوفير الفرص للعمل الجماعي والتطوعي.

وقد علت الابتسامة وجوه أبناء جمعية "كيان" وهم يزرعون النباتات المزهرة، وظهر عليهم الارتياح العام والسعادة.

يُذكر أن مبادرتي الخضراء والشرق الأوسط الأخضر تستهدفان زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، وهو أكبر برنامج لإعادة التشجير في العالم، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 10% من الإسهامات العالمية.

انطلاق مبادرة

انطلاق مبادرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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