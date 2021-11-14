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«الصحة» تنصح المواطنين: «الحاجة اللي مش بتاعتي لازم أعمل عازل ليها قبل اللمس»

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«الصحة» تنصح المواطنين: «الحاجة اللي مش بتاعتي لازم أعمل عازل ليها قبل اللمس» «الصحة» تنصح المواطنين: «الحاجة اللي مش بتاعتي لازم أعمل عازل ليها قبل اللمس»

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قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن خطة مجابهة جائحة كورونا كانت تعتمد على الشقين الوبائي والعلاجي، لافتًا إلى أن الهدف الأسمى في الخطة كان توفير اللقاحات والوصول للمناعة المجتمعية.

وأكد عبدالفتاح، خلال لقائه على فضائية «mbc »، أن أعداد إصابات في الوقت الحالي ما بين 900 و950 إصابة، حيث أنها تصعد أحيانا وتهبط أحيانا أخرى، مؤكدا أن الأعداد مستقرة، ومن المتوقع أن يكون ذلك مؤشرا لبداية انخفاض إصابات كورونا، معقبًا: «الحاجة اللي مش بتاعتي لازم أعمل بيني وبينها عازل قبل اللمس».

ورأى عبدالفتاح أن تراجع عدد مصابي فيروس كورونا لن يحدث سوى في حالة انضباط المواطنين وتنفيذهم للأجراءات الوقائية، إلى جانب الحرص على تلقي جرعات اللقاح، منوهًا بأن جميع المستشفيات مجهزة بالكامل على أعلى مستوى، معقبا: «مش بنسيب فرصة إلا وبنحقق قدراتنا فيها».

المصرى اليوم

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