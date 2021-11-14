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الحبس عامين لـ37 متهما وعاما لـ27 آخرين بـ«كتائب حلوان» لإهانة القضاء

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الحبس عامين لـ37 متهما وعاما لـ27 آخرين بـ«كتائب حلوان» لإهانة القضاء الحبس عامين لـ37 متهما وعاما لـ27 آخرين بـ«كتائب حلوان» لإهانة القضاء

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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، الأحد، بمعاقبة 37 متهما بالحبس لمدة عامين، كما عاقبت 27 آخرين بالحبس لمدة عام بتهمة إهانة القضاء، خلال محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان».

كانت المحكمة قد حددت جلسة 30 يناير المقبل للحكم على المتهمين.

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

المصرى اليوم

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