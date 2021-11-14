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النمسا تفرض الإغلاق العام على من لم يتلقوا تطعيما كاملا‭ ‬ صد كوفيد-19

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النمسا تفرض الإغلاق العام على من لم يتلقوا تطعيما كاملا‭ ‬ صد كوفيد-19 النمسا تفرض الإغلاق العام على من لم يتلقوا تطعيما كاملا‭ ‬ صد كوفيد-19

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قال مستشار النمسا ألكسندر شالنبرج اليوم الأحد إن بلاده ستفرض اعتبارا من غد الاثنين الإغلاق العام على ملايين السكان الذين لم يتلقوا تطعيما كاملا ضد لمواجهة قفزة في الإصابات بلغت مستويات قياسية.

وقال شالنبرج في مؤتمر صحفي مُعلنا الإجراء الجديد بعد اتصال مع حكام الأقاليم النمساوية التسعة «لا بد أن نزيد معدل التطعيم. إنه منخفض بشكل مُخجل».

ونسبة من تلقوا التطعيم الكامل ضد كوفيد-19 في النمسا نحو 65 في المئة من السكان، وهي من أقل معدلات التطعيم في غرب أوروبا.

المصرى اليوم

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