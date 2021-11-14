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جامعة القاهرة تستعد لتطبيق قرار بـ«عدم دخول الطلاب غير الملقحين» (تفاصيل)

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جامعة القاهرة تستعد لتطبيق قرار الحكومة بـ«عدم دخول الطلاب غير الملقحين» (تفاصيل) جامعة القاهرة تستعد لتطبيق قرار بـ«عدم دخول الطلاب غير الملقحين» (تفاصيل)

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تبدأ جامعة القاهرة، اعتبارًا من الإثنين 15 نوفمبر، تطبيق قرارات مجلس الوزراء وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعدم السماح للطلاب بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وأيضًا عدم السماح لأي موظف بالدخول إلى مقر عمله إلا لمن حصل على التطعيم ضد ، ويستثنى من ذلك في حالة وجود عذر مرضي مقبول مع إجراء تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول ويكرر ذلك أسبوعيًا.

وقال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، في تصريحات صحفية، الأحد، إن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات والمعاهد والإدارات المعنية، بالالتزام التام بقرارات مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي مع تكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق هذا التكليف.

وأكد المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن الجامعة ملتزمة بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ومنها التشديد على أهمية ارتداء الماسك الطبي، ومراعاة التباعد الاجتماعي في قاعات المحاضرات، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل والمباني والمدن الجامعية لضمان سلامة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية.

وأشار الدكتور محمود علم الدين، إلى أن الجامعة حققت معدلات مرتفعة في عملية تطعيم الطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد تخصيص مركز تطعيم رئيسي للطلاب بجوار بوابات الحرم الجامعي؛ حيث يتم توجيه الطلاب غير المطعمين مباشرة أثناء دخولهم الجامعة للتسجيل وتلقي اللقاح.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة خصصت 21 نقطة داخل وخارج الحرم الجامعي لتطعيم الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، في مستشفى الطلبة والمدينة الجامعية وعدد من الكليات لتقديم خدمات تطعيم الطلاب بالجرعة الأولى والثانية وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

المصرى اليوم

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