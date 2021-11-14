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الرئيس التنفيذي: الخطوط ستطلب طائرات عريضة البدن لدعم نموها

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الرئيس التنفيذي: الخطوط السعودية ستطلب طائرات عريضة البدن لدعم نموها الرئيس التنفيذي: الخطوط ستطلب طائرات عريضة البدن لدعم نموها

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قال إبراهيم كوشي الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية لرويترز اليوم الأحد إن الشركة تعتزم طلب طائرات عريضة البدن العام المقبل لدعم خطط توسعها السريع دوليا التي ستشهد وصولها، ووحدتها للطيران منخفض التكلفة فلاي اديل، إلى 200 وجهة أغلبها دولية بحلول عام 2030.

وأضاف أثناء وجوده في معرض دبي للطيران أن الشركة تتوقع نقل 85 مليون مسافر في العام بحلول 2030، ارتفاعا من 35 مليونا قبل جائحة .
وقبل الوباء، كانت الشركة الحكومية تسير رحلات إلى 90 وجهة، منها 28 داخلية.

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