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«فن الموزاييك».. ورشة عمل في بيت السناري

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«فن الموزاييك».. ورشة عمل في بيت السناري «فن الموزاييك».. ورشة عمل في بيت السناري

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تنظِّم مكتبة الإسكندرية ورشة عمل مجانية تحت عنوان: «فن الموزاييك»، اليوم الأحد الموافق 14 نوفمبر في تمام الخامسة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تركز الورشة على التعريف بفن الموزاييك، الذي يعتمد على بناء العمل الفني بقطع صغيرة متجاورة من خامات طبيعية، مثل الزجاج والأجحار والرخام، لتكوين شكل زخرفي لموضوع أو قصة أو غير ذلك. يتعرف المتدرب على الأدوات المستخدمة، وكيفية اختيار التصميم، بالإضافة إلى كيفية تقطيع بلاطات الموزاييك، وتكسيرها إلى أشكال منتظمة وغير منتظمة، وكذلك العمل على تنفيذ الشكل النهائي، والإخراج الفني.

يدير الورشة الفنان عماد حمدي، وهو مدرب محترف، شارك في الكثير من المعارض، وقدَّم العديد من الورش التدريبية والتعليمية في مجال صناعة الموزاييك.

تستغرق الورشة 4 محاضرات، وتستهدف الأعمار من 16 سنة فيما فوق. وتهدف الورشة إلى تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها صغير، لمن يرغب في عمل مشروع صغير، ولكل من له هواية الأعمال اليدوية.

المصرى اليوم

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