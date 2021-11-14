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قرقاش يعلق على زيارة ابن زايد للأسد

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قرقاش يعلق على زيارة ابن زايد للأسد قرقاش يعلق على زيارة ابن زايد للأسد

جي بي سي نيوز:- علق المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، على زيارة وزير خارجية بلاده عبد الله بن زايد آل نهيان إلى سوريا ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ عام 2011.

وقال قرقاش عبر حسابه في "تويتر"، إن الإمارات مستمرة في بناء الجسور وتعزيز العلاقات ووصل ما قُطع.

وأضاف أن بلاده ستكون حريصة على البعد العربي وتجنيب المنطقة المزيد من الاحتقان والصراعات المستمرة.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد استقبل أمس الثلاثاء، وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي وصل دمشق في زيارة هي الأولى من نوعها منذ بدء الصراع في سوريا عام 2011.

وحسب الرئاسة السورية، جرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون".

وتناولت المباحثات أيضاً، الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، وتم الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، من أجل تحقيق تطلعات شعوبها وبإرادتهم بعيداً عن أي تدخلات خارجية.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الإماراتي على دعم بلاده لجهود الاستقرار في سوريا، معتبراً أن ما حصل في سوريا أثر على كل الدول العربية.

 

جي بي سي نيوز

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