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الرياض – مباشر: أبرمت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، اليوم الأحد، اتفاقية مع شركة "كروز السعودية" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، ومع شركة الخدمات البحرية العالمية "جلوب"؛ لإنشاء وتطوير صالات الركاب للسفن السياحية بمينائي الملك عبدالعزيز بالدمام وينبع التجاري.

وجرى توقيع الاتفاقية، وفقاً لبيان من "موانئ"، من قبل رئيس الهيئة العامة للموانئ، عمر بن طلال حريري، والعضو المنتدب لشركة كروز السعودية، فواز فاروقي، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "جلوب"، معد عبد الجواد.

وأوضحت "موانئ"، أنه سيتم بموجب الاتفاقية العمل على إنشاء صالة ركاب وتجهيزها، بالإضافة إلى تطوير رصيفين بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وذلك بهدف إطلاق الرحلات السياحية بمدينة الدمام لاستقبال المسافرين على متن السفن السياحية.

كما اشتملت الاتفاقية على تطوير رصيفين بميناء ينبع التجاري لاستقبال السفن السياحية، حيث تقدر التكلفة الإجمالية بنحو 27 مليون ريال.

وأشارت الهيئة، إلى أن هذه الخطوة المهمة تأتي ضمن مساعي الهيئة العامة للموانئ للإسهام نحو تمكين ودعم نمو القطاع السياحي في المملكة، من خلال تعزيز وتطوير الرحلات السياحية على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي للمملكة، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ، إن هذه الاتفاقية ستسهم في جعل المملكة رائدة في صناعة الرحلات البحرية، وستعمل على تمكين السياحة وتعزيز تجربة السائحين.

وأضاف عمر بن طلال حريري، كما ستدعم هذه الاتفاقية في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، عبر تطوير محطات الركاب في الموانئ لاستقبال الرحلات البحرية الدولية والكروز، وتطوير البنية التحتية.

وأضاف رئيس موانئ، أن الهيئة من خلال العمل مع شركائها ستواصل على تطوير منظومة نقلٍ بحريٍ مستدامةٍ ومزدهرة تدعم الطموحات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة، بجعل الموانئ السعودية لاعباً رئيساً عبر توفير منشآت تعزز التنافسية وتواكب التطورات العالمية.

ومن جهته، قال العضو المنتدب لشركة "كروز السعودية"، فواز فاروقي، إن توقيع الاتفاقية ستعزز الشراكة الفعَّالة مع الهيئة العامة للموانئ، مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات، خاصة قطاع السياحة الذي قطع شوطاً كبيراً، إضافةً إلى أن هذه الشراكة ستسهم كثيراً في المضي قدماً في البرامج التطويرية لهذا القطاع الحيوي.

ومن جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "جلوب"، معد عبد الجواد، إن العمل مع الهيئة العامة للموانئ وشركة "كروز السعودية" في مشاريع تستهدف النهوض بقطاع النقل البحري، مضيفاً أن الشركة تعمل مع شركائها على تقديم تجارب سياحية تلبي جميع التطلعات وفق أعلى المعايير العالمية.

يذكر أن "موانئ" و "كروز السعودية" أعلنتا مؤخراً عن افتتاح أول محطة لسفن الكروز في ميناء جدة الإسلامي، تزامناً مع انطلاق أول رحلة سياحية بحرية من السعودية لسفينة عملاقة نحو وجهات محلية وإقليمية.

وانطلقت رحلات السفينة العملاقة "بيليسيما" من ميناء جدة الإسلامي ابتداءً من 30 يوليو/ تموز 2021، واستمراراً إلى 31 مارس/ آذار 2022، كما أعلنت "كروز السعودية" عن مبادرة لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بالتعاون مع شركة MSC في جميع مجالات صناعة الرحلات السياحية البحرية.

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