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رد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على زكريا بطرس، بعد تعديه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «دي إم سي»، قال الجندي: «هذا المتخلف الكاذب المعتوه قليل الأدب حاول اشعال الفتنة في الوطن، لكن الكنيسة تصدت له قبل الأزهر، وتصدى له القساوسة قبل الدعاة والعلماء».

وتابع الجندي: «أعداء البلد حاولوا بكل الطرق زراعة الفتنة بين كل الطوائف، ووصل الأمر بهم إلى الوقيعة بين الرياضيين والمحامين، وغيرهم».

وواصل الجندي: «الكنيسة فصلت هذا الكاذب، وطردته خارج البلاد منذ عشرات الأعوام، وأنا كنت أول من تصدى له، وبيني وبينه حروب طاحنة»، مردفا: «لكل الناس اللي بتقول إني لم اتصدى لهذا القمص الكاذب.. يا حبيبي أنا تصديت لهم قبل ما أنت تتولد.. واسالوا عمرو أديب، وعملنا سلسلة حلقات ضده، وحاول التواصل معي وقتها، لكي يستدرجني خارج مصر».