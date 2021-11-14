ضبط طن صابون سائل ومنظفات منتهية الصلاحية في مخزن منشأة سياحية بالغردقة

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تمكنتإادارة الرقابة التجارية بمديرية تموين البحر الأحمر، الأحد، من ضبط واحد طن صابون سائل ومنظفات منتهي الصلاحية بأحد المخازن التابعة لإحدى المنشآت السياحية في حملة تموينية برئاسة المهندس احمد الدقاق مدير الرقابة التجارية وعصام الدين مصطفى ووجدي منير مفتشي الرقابة وبالاشتراك مع مباحث التموين.

وقرر المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، تشديد الرقابة على الأسواق والمرور الدوري على جميع الانشطة التجارية بمختلف مدن المحافظة

وتبين ان المطبوطات عبارة عن صابون سائل ومنظفات معبأة في زجاجات بلاستيك ٧٥٠ جرام وجراكن ٤ لتر وذلك مخالف للقانون رقم ٢٨١ لسنه ١٩٩٤ الخاص بالسلع المنتهية الصلاحية.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المحضر على رئيس نيابة الغردقة لإصدار قرار بشأن المضبوطات.