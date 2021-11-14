صحة شمال سيناء تؤكد انتظام العمل بمراكز التطعيم بالمحافظة لمواجهة كورونا

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أكدت مديرية الصحة بشمال سيناء انتظام العمل بمراكز التطعيم لمواجهة كورونا على مستوى المحافظة .

وأشار الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحى بعد متابعته لمراكز التطعيم بالعريش، الأحد، إلى انتظام العمل بمراكز التطعيم وحسن تعامل الفرق الطبية مع المواطنين في التسجيل وتلقى اللقاح، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وتنفيذ التعليمات بكل جدية .

وأكد أن العمل يجرى على قدم وساق بمراكز التطعيم في كل من مركز شباب مدينة العريش بالساحة الشعبية ونادي العريش الرياضى بوسط المدينة ومركز تطعيم لقاح كورونا بمستشفي العريش العام، وأن توجيهات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة والدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى باستمرار متابعة مراكز التطعيم وتيسير الاجراءات وتسهيل أية عقبات أمام المواطنين .

ومن جانبه، أشار فتحي عثمان مسؤل التثقيف والاعلام الصحى أن مديرية الصحة بشمال سيناء تعمل في إطار خطة الدولة لتطعيم المواطنين وبما يتماشى مع خطة الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا، وأن التثقيف والاعلام الصحى يكثف جهوده لنشر الوعى الصحى بأهمية التطعيم للحفاظ على الاسرة المصرية من خطورة الفيروس والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة كورونا .