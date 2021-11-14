«الجنائية الدولية»: سيف الإسلام القذافي لا يزال مطلوبًا من المحكمة

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أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أن سيف الإسلام القذافي لا يزال مطلوباً من قبل المحكمة، وذلك في أعقاب قبول أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

ونقلت وكالة «سبوتنيك«، تصريحات المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبدالله، إن المحكمة لا تعلق على الشؤون السياسية. لكن في شأن الوضع القانوني فإن هنالك أمرا بالقبض لا يزال ساريا وهذا لم يتغير.

واعلن عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابت عبدالحكيم الشعاب، أنه سيتم الفصل في أوراق القذافي للترشح خلال 4 أو 5 أيام.

وقضت محكمة في طرابلس حكماً غيابياً بإعدامه في عام 2015، بعدما أدين بجرائم حرب من بينها قتل محتجين خلال الاحتجاجات ضد حكم والده، وهو نفس السبب الذي أرجعت إليه المحكمة الجنائية الدولية قرارها بوضع اسمه على قائمة المطلوبين.

وأعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.