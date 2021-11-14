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أحمد الفيشاوي يبدأ التحضير لـ«عودة طاقية الإخفا».. والمؤلف: قصة الفيلم مفاجأة

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أحمد الفيشاوي يبدأ التحضير لـ«عودة طاقية الإخفا».. والمؤلف: قصة الفيلم مفاجأة أحمد الفيشاوي يبدأ التحضير لـ«عودة طاقية الإخفا».. والمؤلف: قصة الفيلم مفاجأة

لاقتراحات اماكن الخروج

يعقد المؤلف يوسف حسن يوسف هذه الأيام جلسات عمل مكثفة مع النجم أحمد الفيشاوى والمخرج رامى رزق الله للاستقرار على باقى الأبطال المشاركين في بطولة فيلم «عودة طاقية الإخفا».

و من المقرر البدء في تصوير المشاهد الأولى من الفيلم بمجرد الانتهاء من معاينة واختيار أماكن التصوير، وتعاقدت على المشاركة في البطولة الفنانة نانسى صلاح.

ويتكتم المؤلف يوسف حسن يوسف مؤلف الفيلم عن قصته، مؤكدًا أن حدوتة «عودة طاقية الإخفا» ستكون مفاجئة للجمهور، حيث أنه يقدم الفنان أحمد الفيشاوى في دور مختلف لم يقدمه من قبل.

المصرى اليوم

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