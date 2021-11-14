«تعبانة ومفيش تحسن خلال وقتنا هذا».. أسرة سهير البابلي تكشف تفاصيل حالتها الصحية

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

كشف الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة القديرة سهير البابلي، آخر تطورات حالتها الصحية، بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة مؤخرًا تسببت في دخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات، مشيرًا إلى تراجع حالتها الصحية بعد تحسنها.

وقال «طعيمة» لـ«المصري اليوم»، اليوم، إن «حالة الحاجة سهير البابلي كانت في تحسن خلال الأيام الماضي وبدأت تحريك يديها بعدما فتحت عينها خلال الفترة الماضية»، مؤكدًا أن «الأطباء بعد أن قللوا نسبة الاعتماد على التنفس الصناعي أعادوها مرة أخرى ولكن بزيادة».

وأضاف: «مش عايز أخفى الحقيقة هي تعبانة ومفيش تحسن خلال وقتنا هذا، والدكاترة كلهم بجانبها بسبب سوء حالتها الصحية، مع طلب زيادة نسبة الأكسجين التي تم قلت خلال الأسبوع الماضي، الحاجة سهير بتقعد أكثر من 18 ساعة في حالة غيبوبة، هي بتكون فاتحة عينيها بس مش حاسة بحاجة نهائي، احنا كلنا بجانبها وبندعي ربنا إنه يقومها بالسلامة«.

واختتم حديثه قائلًا: «يا رب ترجعلنا تانى كويسة، الإنسانه دي قلبها كله مليان إيمان بربنا، وإن شاء الله حالتها تتحسن وترجع لنا بألف سلامة، ولكن هي حاليا تحتاج إلى الدعاء من كل محبيها وجمهورها».

كان الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة القديرة سهير البابلي، كشف خلال الأيام الماضية، اَخر تطورات حالتها الصحية، بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة مؤخرا تسببت في دخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1937 في مركز فارسكور في محافظة دمياط، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

وظهرت على الفنانة سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها والذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين، ولها رصيد مسرحي وسينمائي وتلفزيوني كبير.