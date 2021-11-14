«مفيش أحلى من الجواز».. دينا تثير حيرة جمهورها بفستان زفاف

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أثارت الفنانة دينا حيرة جمهورها حول زواجها مرة أخرى، بصورة نشرتها من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وظهرت فيها ترتدي فستان زفاف، وعلقت عليها قائلةً: «مفيش أحلى من الجواز».

تساءل جمهورها ومتابعهيا، في تعليقاتهم على سبب الصورة هل هي من عملية فني جديد لها أم ستتزوج مرة أخرى، حيث كتب أحد الأشخاص قائلاً: «اتجوزتي بجد ولا أي؟»، فيما كتب آخر: «هو ده دور في مسلسلها الجديد صح»، وعلق ثالث: «انتي اتجوزتي». لم ترد دينا على أي من تعليقات.

تعليقات جمهور دينا عبر إنستجرام

تعليقات جمهور دينا عبر إنستجرام

تعليقات جمهور دينا عبر إنستجرام

يشار إلى أن آخر أعمال دينا مسلسل «السيدة زينب»، ويشاركها البطولة الفنانة سوسن بدر، محمود عبدالمغنى، ورانيا منصور، وليلى عز العرب، وأحمد وفيق، وفراس سعيد، وسامى مغاورى، وأشرف عبدالغفور، وحسام داغر وآخرين،