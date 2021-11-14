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لبنان : 22 سيارة إطفاء وطوافتان عسكريتان لإخماد الحرائق

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لبنان : 22 سيارة إطفاء وطوافتان عسكريتان لإخماد الحرائق لبنان : 22 سيارة إطفاء وطوافتان عسكريتان لإخماد الحرائق
قال وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي إنه "تم الدفع بـ22 سيارة إطفاء وطوافتين من القوات الجوية بالجيش اللبناني للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق في عدد من المناطق، وخصوصا فى منطقة بيت مرى بمنطقة المتن بمحافظة جبل لبنان، والتي تجددت الحرائق الضخمة فيها بعد السيطرة عليها بساعات قليلة".

وأوضح وزير الداخلية أنه تم تجهيز بركة مياه صناعية في منطقة "ديرالقلعة" لزيادة فعالية عملية الإطفاء.. وطلب من محافظ جبل لبنان القاضى محمد مكاوي وضع جميع الإمكانيات المتاحة تحت تصرف عناصر الإطفاء.

وأشار إلى أن هناك 19 سيارة إطفاء تشارك في عمليات مكافحة الحريق بالفعل، كما أعطى تعليماته الى فوج إطفاء بيروت للتحرك ومؤازرة الدفاع المدنى في عمليات الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها بشكل أوسع، وانطلقت 3 سيارات من مركز الفوج لهذا الغرض.


الوطن السعودية

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