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«الوطنية للإعلام» تجتمع مع «التأمينات» لمتابعة صرف مستحقات المحاليين للمعاش

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«الوطنية للإعلام» تجتمع مع «التأمينات» لمتابعة صرف مستحقات المحاليين للمعاش «الوطنية للإعلام» تجتمع مع «التأمينات» لمتابعة صرف مستحقات المحاليين للمعاش

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في إطار متابعة الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين لأعمال الصندوق التأميني للعاملين بالوطنية للإعلام والذى يتمتع باستقلالية تامة عن الوطنية للإعلام ويعمل من خلال مجلس إدارة برئاسة أمل الجندى رئيس القطاع الاقتصادى، عقدت الهيئة، الأحد، اجتماعًا، لمتابعه توصيات الاجتماع السابق وما تم إعداده من مقترحات وحلول عاجله لصرف مستحقات العاملين المحاليين على المعاش.

تم عرض ومناقشة تلك الأفكار والمقترحات لتنمية موارد الصندوق وتم ايضاً مناقشة الإجراءات التي تمت لسرعه تدبير الموارد المالية اللازمة لصرف المستحقات للمتبقي من عام ٢٠١٨.

وفى نهاية الاجتماع، تم التأكيد على سرعة الانتهاء من تقنين الإجراءات المالية والقانونية لتنفيذ بعض المقترحات وتوفير الأموال وتوجيهها لحساب الصندوق على أن يتم عقد لقاءات بصفه دورية لمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات وصرف المستحقات للعاملين.

المصرى اليوم

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