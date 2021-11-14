تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعلن انتهاء تأهيل الدفعة الأولى من المتطوعين

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أعلن بلال حبشي، نائب محافظ بني سويف، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب، الانتهاء من إعداد وتأهيل وضم الدفعة الأولى من متطوعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والانتهاء من إعداد وتأهيل وضم الدفعة الثانية من ممثلي الأحزاب السياسية، فضلا عن قبول عدد من عضويات الأعضاء الجدد من الشباب السياسي.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للإعلان عن الاستراتيجية العامة الجديدة 2022، بحضور عدد ممثلي التنسيقية في مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء التنسيقية وشخصيات عامة واعلاميين.

وأشاد «حبشي» باستجابة القيادة السياسية لمتطلبات الأحزاب السياسية والتي تم عرضها خلال المؤتمر الوطني الخامس للشباب، ومنها تفعيل مشاركة الشباب بمستويات القرار المختلفة داخل الدولة المصرية، الأمر الذي تحقق بشكل فعلي عبر اتساع مجالات مشاركة الشباب في العديد من المناصب التنفيذية والنيابية.

وأضاف أن تنسيقية شباب الأحزاب، قامت بإعداد استراتيجية تتماشى مع تطور الحياة الحزبية والسياسية في مصر وفي القلب منها استراتيجية التعامل مع الأعضاء الجدد والتي تعمل بنظام الدفعات، مقسمة إلى المتطوعين والذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 وحتى 25 عاما من غير المنضمين للأحزاب السياسية، وممثلي الأحزاب السياسية والذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و30 عاما.

وأوضح أن الاستراتيجية تشمل أيضا الأعضاء الجدد من الشباب السياسيين، والذي تتراوح أعمارهم ما بين 25 وحتى 40 عاما وسبق لهم المشاركة والنجاح بمجالات مختلفة وفي مقدمتها العمل العام، وجمعيهم يخضعون لفترة إعداد وتأهيل تتراوح ما بين 6 أشهر وعام يتم فيها التدريب على عدد من الموضوعات بمجالات التنمية السياسية والإدارية والبحثية والذاتية وأيضا الأعمال الفنية، منوها بأن المتدرب يحصل فيها على الحد الأدنى من التأهيل بهذه المجالات، وذلك بالتنسيق الكامل مع نادي مدربي التنسيقية.

ولفت إلى أن التدريب يحتوي على جلسات حوارية لمناقشة عدد من القضايا الهامة والمحورية في تاريخ مصر المعاصر خاصة في الفترة ما بين ثورة 25 يناير 2011 وحتى الخطوات الأولى في تدشين الجمهورية الجديدة.