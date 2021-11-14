أخبار عاجلة

«قومى المرأة» ينعى الفنانة الراحلة سهير البابلى -
أنطوان خليفة: الجيل الجديد من المشاهدين يرسم ملامح المشهد السينمائي -
تفاصيل ليلة بكت فيها سهير البابلي بسبب عبد الحليم حافظ (فيديو) -
إسعاد يونس: محاولات مستميتة للعودة إلى مصر لحضور عزاء سهير البابلي -
«عارفة إنه مش هينجح».. ماذا قالت سهير البابلي عن مسلسل «بكيزة وزغلول» (فيديو) -
دور العرض تواصل نزيف الخسائر.. 3.1 مليون جنيه إيرادات شباك التذاكر السينمائى فى 10 أيام -
محافظ مطروح : تعليق الدراسة الإثنين بسبب الطقس السيئ -
عالم أزهري: الرقية الشرعية لا تُعالج الحسد -
برلمانية: السيسي حقق طفرة في العودة بمصر للقارة الإفريقية من جديد -
خبير مصرفي يكشف عن الحل الأمثل لمواجهة التضخم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعلن انتهاء تأهيل الدفعة الأولى من المتطوعين

Print
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعلن انتهاء تأهيل الدفعة الأولى من المتطوعين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعلن انتهاء تأهيل الدفعة الأولى من المتطوعين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن بلال حبشي، نائب محافظ بني سويف، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب، الانتهاء من إعداد وتأهيل وضم الدفعة الأولى من متطوعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والانتهاء من إعداد وتأهيل وضم الدفعة الثانية من ممثلي الأحزاب السياسية، فضلا عن قبول عدد من عضويات الأعضاء الجدد من الشباب السياسي.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للإعلان عن الاستراتيجية العامة الجديدة 2022، بحضور عدد ممثلي التنسيقية في مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء التنسيقية وشخصيات عامة واعلاميين.

وأشاد «حبشي» باستجابة القيادة السياسية لمتطلبات الأحزاب السياسية والتي تم عرضها خلال المؤتمر الوطني الخامس للشباب، ومنها تفعيل مشاركة الشباب بمستويات القرار المختلفة داخل الدولة المصرية، الأمر الذي تحقق بشكل فعلي عبر اتساع مجالات مشاركة الشباب في العديد من المناصب التنفيذية والنيابية.

وأضاف أن تنسيقية شباب الأحزاب، قامت بإعداد استراتيجية تتماشى مع تطور الحياة الحزبية والسياسية في وفي القلب منها استراتيجية التعامل مع الأعضاء الجدد والتي تعمل بنظام الدفعات، مقسمة إلى المتطوعين والذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 وحتى 25 عاما من غير المنضمين للأحزاب السياسية، وممثلي الأحزاب السياسية والذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و30 عاما.

وأوضح أن الاستراتيجية تشمل أيضا الأعضاء الجدد من الشباب السياسيين، والذي تتراوح أعمارهم ما بين 25 وحتى 40 عاما وسبق لهم المشاركة والنجاح بمجالات مختلفة وفي مقدمتها العمل العام، وجمعيهم يخضعون لفترة إعداد وتأهيل تتراوح ما بين 6 أشهر وعام يتم فيها التدريب على عدد من الموضوعات بمجالات التنمية السياسية والإدارية والبحثية والذاتية وأيضا الأعمال الفنية، منوها بأن المتدرب يحصل فيها على الحد الأدنى من التأهيل بهذه المجالات، وذلك بالتنسيق الكامل مع نادي مدربي التنسيقية.

ولفت إلى أن التدريب يحتوي على جلسات حوارية لمناقشة عدد من القضايا الهامة والمحورية في تاريخ مصر المعاصر خاصة في الفترة ما بين ثورة 25 يناير 2011 وحتى الخطوات الأولى في تدشين الجمهورية الجديدة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إسعاد يونس: محاولات مستميتة للعودة إلى مصر لحضور عزاء سهير البابلي

إسعاد يونس: محاولات مستميتة للعودة إلى مصر لحضور عزاء سهير البابلي

برلمانية: السيسي حقق طفرة في العودة بمصر للقارة الإفريقية من جديد

برلمانية: السيسي حقق طفرة في العودة بمصر للقارة الإفريقية من جديد

خبير مصرفي يكشف عن الحل الأمثل لمواجهة التضخم

خبير مصرفي يكشف عن الحل الأمثل لمواجهة التضخم

زوج ابنة سهير البابلي: «هنلفها فى الجنازة بعلم مصر»

زوج ابنة سهير البابلي: «هنلفها فى الجنازة بعلم مصر»